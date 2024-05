Helicóptero transportando o presidente do Irã se acidenta em região montanhosa, diz autoridade

DUBAI (Reuters) - Um helicóptero que transportava o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e seu ministro das Relações Exteriores se acidentou neste domingo enquanto atravessava uma área montanhosa sob forte neblina, disse uma autoridade iraniana à Reuters, e as equipes de resgate estavam com dificuldades para alcançar o local do incidente.

A autoridade disse que as vidas de Raisi e do ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, estavam em risco após o acidente, que aconteceu no retorno de uma visita à fronteira com o Azerbaijão, no noroeste do Irã.

"Ainda temos esperança, mas as informações vindas do local da queda são muito preocupantes", disse a autoridade, falando sob condição de anonimato.