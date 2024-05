Israel lança novos ataques a Gaza enquanto enviado dos EUA se encontra com Netanyahu

Israel tem invadido a cidade que é o último bastião das forças do Hamas. Centenas de milhares de palestinos fugiram da região que era um dos poucos locais de refúgio que ainda restavam.

“Em toda a Faixa de Gaza não há um só lugar seguro”, disse Majid Omran, que afirmou à Reuters que sua família fugiu de Rafah e acabou de retornar ao que restou de sua casa na cidade de Khan Younis, no sul, de onde eles fugiram há quase cinco meses.

"Pegamos nossos filhos, netos e filhas e viemos morar acima dos escombros de nossa casa. Porque não há lugar para nos refugiarmos aqui", disse Omran à Reuters dentro da propriedade destruída enquanto uma mulher cozinhava no fogo.

As forças israelenses também avançaram mais profundamente nas estreitas vielas de Jabalia, no norte de Gaza, durante a noite e neste domingo, retornando a uma área que disseram ter destruído no início do conflito, disseram moradores.

Os militares israelenses afirmaram que as suas operações em Jabalia -- o maior dos oito campos históricos de refugiados -- são precisas e têm como objetivo impedir o Hamas de restabelecer o seu domínio ali.

Os militares israelenses disseram que estavam "operando para identificar células terroristas armadas e... conduzindo dezenas de ataques para ajudar as forças que operam no terreno" em Jabalia.