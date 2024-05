Novo presidente de Taiwan pede à China que pare com ameaças

Lai, dirigindo-se à multidão do lado de fora do escritório presidencial da era colonial japonesa no centro de Taipé, repetiu o pedido de conversações com a China, que considera a ilha democrática como seu próprio território e nunca renunciou ao uso da força para colocá-la sob o controle de Pequim.

"Também quero pedir à China que pare de intimidar Taiwan política e militarmente e que assuma a responsabilidade global com Taiwan de trabalhar arduamente para manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e na região, para garantir que o mundo não tenha medo de uma guerra", disse ele.

"Também queremos declarar isso ao mundo: Taiwan não faz concessões quanto à democracia e à liberdade. A paz é a única opção e a prosperidade é nossa meta para a paz e a estabilidade de longo prazo."

O Escritório de Assuntos de Taiwan da China disse que a situação no Estreito de Taiwan era "complicada e sombria".

"A independência de Taiwan é incompatível com a paz no Estreito de Taiwan", afirmou. "Não importa como a situação na ilha mude, não importa quem esteja no poder, isso não mudará o fato de que os dois lados pertencem à mesma China."

A China repetidamente chamou Lai de "separatista" que arriscou uma guerra no período que antecedeu sua eleição em janeiro.