Especialistas, incluindo Amal Clooney, apoiam procurador do TPI sobre mandados de prisão

Por Bart H. Meijer e Stephanie van den Berg

AMSTERDÃ (Reuters) - Um painel de especialistas independentes, incluindo a advogada de direitos humanos Amal Clooney, apoiou a decisão do procurador do Tribunal Penal Internacional de solicitar mandados de prisão para os líderes israelenses e do Hamas na guerra de Gaza como "um passo histórico para as vítimas" do conflito.

O procurador do TPI Karim Khan disse na segunda-feira que pediu mandados de prisão para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa Yoav Gallant e três líderes do Hamas - Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh.