Pacientes são evacuados de hospital em Gaza após ataque de míssil, mostra vídeo

“Não podemos voltar para dentro. Nós nunca realmente imaginamos que um dia o departamento de emergência seria atingido. O departamento de emergência presta serviços a crianças, idosos e pessoas dentro dos departamentos do hospital”.

Um homem foi filmado embalando o que parecia ser um recém-nascido envolto em um pano azul. Um idoso era levado em uma maca com rodas pelas ruas destruídas em direção a uma ambulância. Outras pessoas fugiam com medo do hospital, a maioria mulheres, e algumas usando jalecos ou aventais brancos.

“Como você pode ver, (isso) é a retirada de feridos e da equipe de dentro do complexo médico. A equipe médica saiu sob bombardeio, fogo e tanques do complexo médico Kamal Adwan”, afirmou o trabalhador de emergência palestino, Fares Afana.

A Reuters não conseguiu verificar os relatos dos eventos de maneira independente.

Israel disse que havia retornado a Jabalia, onde alegou ter desmantelado o Hamas meses atrás, para impedir que o grupo militante palestino que contra Gaza se reagrupasse.

Um porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza afirmou à Reuters que pacientes estavam sendo retirados do Hospital Batista da Cidade de Gaza e de outras instalações médicas da região norte do enclave.