Senadores e manifestantes criticam Blinken por política do governo Biden sobre Israel e Gaza

Por Patricia Zengerle e Humeyra Pamuk e Simon Lewis

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, foi criticado pela direita e pela esquerda no Congresso dos Estados Unidos, nesta terça-feira, pela política em relação a Israel, com republicanos acusando o governo Biden de ter falhado com Israel e democratas dizendo que ele está fazendo muito pouco para ajudar os civis em Gaza.

Manifestantes furiosos interromperam Blinken logo no começo de seu depoimento diante do Comitê de Relações Exteriores do Senado, controlado pelos democratas. Houve gritos de que ele tinha “sangue nas mãos”, e Blinken se esquivou de uma manifestante que o abordou por trás balançando um cartaz que dizia “criminoso”, antes dos seguranças a retirarem do salão.