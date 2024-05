Sobe para 161 número de mortos por enchentes no RS, há 85 desaparecidos

(Reuters) - O número de mortes confirmadas pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas subiu para 161 e ainda existem 85 pessoas desaparecidas, informou a Defesa Civil estadual na manhã desta terça-feira.

De acordo com o órgão, as fortes chuvas que caíram sobre o Estado, no maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul, afetaram mais de 2,3 milhões de pessoas em 464 dos 497 municípios gaúchos. Mais de 581 mil pessoas ficaram desalojadas, 806 feridas e mais de 72 mil estão em abrigos.

Integrantes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, das forças de segurança gaúcha e de outros Estados e das Forças Armadas resgataram mais de 82 mil pessoas e mais de 12 mil animais desde o início da tragédia, que provocou o transbordamento de rios, deixou cidades completamente alagadas, além de destruir estradas, pontes e deixar centenas de milhares sem abastecimento de água, energia elétrica e serviços de telefonia.