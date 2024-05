Vaticano deseja melhorar relações com a China, diz cardeal

"Há muito tempo esperamos poder ter uma presença estável na China", disse Parolin, acrescentando que o Vaticano pode considerar novas fórmulas diplomáticas para isso.

No ano passado, o Vaticano obteve permissão para ter um representante papal residente no Vietnã, outro país governado pelo comunismo com o qual a cidade-estado não mantém relações diplomáticas. Parolin sugeriu que um enviado à China poderia ter um título diferente.

"A forma (disso) pode ser diferente, não vamos nos fixar em apenas um caminho", disse ele.

O cardeal disse que o reconhecimento pelo Vaticano do Conselho dos Bispos Chineses -- que é controlado pelo Partido Comunista Chinês -- também está na agenda e é um "trabalho em andamento".

Parolin falou em uma conferência organizada pelo Vaticano sobre a Igreja Católica na China, que ofereceu uma rara plataforma para discussões de alto nível entre os dois lados.

Um dos participantes foi o bispo de Xangai, Joseph Shen Bin, que foi nomeado pelas autoridades chinesas sem consulta ao Vaticano, em aparente violação do acordo de 2018. Francisco, no entanto, aprovou a mudança no ano passado de forma retroativa.