Candidato alemão de extrema-direita se afasta de campanha do partido após comentários sobre SS

Por Andreas Rinke e Augustin Turpin

BERLIM/PARIS (Reuters) - O principal candidato do maior partido de extrema-direita da Alemanha para as eleições ao Parlamento Europeu se afastou da campanha da legenda nesta quarta-feira para tentar reprimir a reação negativa após declarar que na SS, a principal força paramilitar do regime nazista, "não eram todos criminosos".

Maximilian Krah disse em um comunicado que não participará de futuros eventos de campanha e também se demitiu da equipe de liderança do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) com efeito imediato.