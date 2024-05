Forças israelenses avançam mais profundamente em Rafah em noite de batalha pesada

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Tanques israelenses avançaram até o limite de um bairro lotado no coração de Rafah, nesta quarta-feira, durante uma das noites mais intensas de bombardeio na cidade do sul de Gaza desde que Israel lançou sua ofensiva no local este mês.

O ataque de Israel a Rafah, no extremo sul de Gaza, fez com que centenas de milhares de pessoas fugissem do que era um refúgio para metade dos 2,3 milhões de habitantes do enclave. O ataque também cortou as principais rotas de acesso de ajuda a Gaza, provocando temores internacionais de mortes em massa e fome.