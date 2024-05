Frascos de sangue forçam esvaziamento de sede do Partido Republicano em Washington

Organização-mãe do Partido Republicano, o RNC desempenha um importante papel na campanha do ex-presidente Donald Trump, que enfrentará o candidato democrata Joe Biden na eleição de 5 de novembro.

Inicialmente, as autoridades fecharam uma rua e orientaram as pessoas a evitar a área, que fica próxima ao edifício do Capitólio dos EUA. No meio da manhã, funcionários já retornavam aos escritórios e a polícia deixava o local, segundo uma testemunha da Reuters.

"A origem do pacote e seu conteúdo serão investigados mais a fundo", disse a Polícia do Capitólio dos EUA em comunicado.

(Reportagem de Tim Reid, Gram Slattery e Doina Chiacu)