Noboa, do Equador, declara novo estado de emergência de segurança

Por Alexandra Valencia

QUITO (Reuters) - O presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou um novo estado de emergência nesta quarta-feira em sete das 24 províncias do país, e em uma área em outra província, citando um crescimento no número de mortes violentas e outros crimes nessas jurisdições.

A medida estará em vigor por 60 dias nas províncias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabi, Sucumbios, Orellana e Los Rios, além de uma área da província de Azuay, segundo decreto assinado por Noboa, que, em janeiro, declarou o Equador em guerra e designou 22 gangues criminosas como grupos terroristas.