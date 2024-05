Onde o aborto pode estar na cédula das eleições de 2024 nos Estados Unidos

A lista de Estados inclui o Arizona, que será provavelmente crucial na eleição presidencial entre Biden e o ex-presidente republicano Donald Trump e desenha uma disputa competitiva pelo Senado.

Direitos ao aborto também devem aparecer na cédula em Nevada, que terá outra eleição badalada para o Senado, e na Flórida, outrora um Estado crucial que os democratas acreditam que está novamente em jogo após a Suprema Corte estadual manter uma proibição de seis semanas para o procedimento.

A irritação com decisão da Suprema Corte dos EUA de acabar com o direito nacional ao aborto em 2022 foi amplamente creditada por ter impulsionado o desempenho dos democratas nas eleições de meio de mandato daquele ano e em corridas estaduais no Kentucky e na Virginia no ano passado.

Desde a decisão da corte, todas as medidas eleitorais estaduais -- sete no total -- seguiram linha favorável à proteção ou até mesmo expansão do acesso ao aborto, inclusive em bastiões conservadores, como Ohio e Kansas.

Confira, a seguir, os Estados onde o aborto pode estar na cédula em 5 de novembro:

ARIZONA