Comitê Nacional Republicano em Washington é esvaziado após receber pacote com frascos de sangue

As autoridades inicialmente fecharam um quarteirão do centro da cidade e instruíram funcionários a evitarem a área. No meio da manhã, os funcionários estavam entrando novamente no prédio e a polícia estava saindo do local, segundo uma testemunha da Reuters.

“A origem do pacote e seu conteúdo serão investigados mais detalhadamente”, disse a Polícia do Capitólio dos EUA em comunicado.

O RNC não respondeu a um pedido de comentário.

(Reportagem de Tim Reid, Gram Slattery e Doina Chiacu)