Premiê do Reino Unido falha em afastar rumores sobre convocação de eleição antecipada

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, não conseguiu conter nesta quarta-feira as crescentes especulações de que pode convocar uma eleição antecipada, depois que ministros cancelaram eventos e reduziram ou adiaram viagens ao exterior para participar de uma reunião do governo.

Durante a maior parte desta quarta-feira, circularam rumores no Parlamento de que o líder britânico está prestes a convocar uma eleição -- algo que ele e sua equipe não confirmaram ou negaram.

Mais cedo, quando perguntado sobre os rumores, Sunak manteve sua declaração de que uma eleição nacional será realizada no segundo semestre de 2024. Mas, em seguida, o ministro das Relações Exteriores, David Cameron, interrompeu uma viagem à Albânia e o ministro da Defesa adiou uma visita ao exterior para participar de uma reunião ministerial.