Rússia gera confusão com proposta de alteração da fronteira do Mar Báltico

Por Guy Faulconbridge e Stine Jacobsen

MOSCOU/COPENHAGUE (Reuters) - Uma proposta do Ministério da Defesa russo para revisar a fronteira marítima da Rússia no leste do Mar Báltico gerou confusão e preocupação nesta quarta-feira nos membros da Otan Finlândia, Suécia, Lituânia e Estônia.

Um esboço de decreto do Ministério da Defesa datado de 21 de maio, publicado em um portal oficial russo, propôs o ajuste da fronteira ao redor das ilhas russas na parte oriental do Golfo da Finlândia e ao redor de Kaliningrado.