Ataque russo na cidade ucraniana de Kharkiv deixa 6 mortos, segundo autoridades locais

"Este é um local puramente civil, é uma gráfica que imprime livros", disse o chefe de polícia regional Volodymyr Tymoshko a repórteres no local. Tymoshko afirmou que dois mísseis atingiram as instalações da gráfica, com um deles caindo nas proximidades.

Oleksandr Filchakov, chefe do escritório do promotor da região de Kharkiv, disse que cerca de 50 pessoas estavam na gráfica quando ela foi atingida. Kharkiv é um centro do setor editorial da Ucrânia, que continuou trabalhando apesar das quedas de energia e da intensificação dos ataques russos.

O prefeito da cidade de Kharkiv declarou à televisão nacional que 15 mísseis foram usados no ataque, com base em informações preliminares.

A Rússia intensificou seus ataques à região nordeste da Ucrânia nesta primavera do hemisfério norte, bombardeando sua infraestrutura de energia e transporte usando bombas guiadas, mísseis e drones.

(Reportagem de Max Hunder e Anastasiia Malenko)