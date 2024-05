Corte Mundial decidirá na 6ª-feira sobre medidas relativas à ofensiva de Israel em Rafah

HAIA (Reuters) - A Corte Internacional de Justiça anunciou que decidirá na sexta-feira sobre pedido da África do Sul para suspender a ofensiva israelense em Rafah, na Faixa de Gaza.

Na semana passada, a África do Sul solicitou à CIJ, também conhecida como Corte Mundial, que ordenasse a suspensão da ofensiva de Israel em Gaza, e em Rafah em particular, para garantir a sobrevivência do povo palestino.

A demanda por essa medida emergencial faz parte de um processo maior apresentado ao tribunal com sede em Haia pela África do Sul, que acusa Israel de genocídio.