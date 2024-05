Desabamento de palco deixa 9 mortos em evento de campanha no México

As vítimas eram oito adultos e uma criança, afirmou Garcia, acrescentando que estava indo para um hospital onde três pessoas estavam sendo operadas. Muitos dos feridos estavam sendo tratados em clínicas locais, informou o diretor do Instituto de Previdência Social do México.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial do partido centrista Movimento dos Cidadãos, disse que uma rajada de vento causou o desabamento do palco no evento na cidade de San Pedro Garza Garcia, um enclave rico próximo ao centro industrial de Monterrey.

O vídeo do acidente mostrou a estrutura caindo repentinamente sobre a multidão, fazendo com que os políticos que estavam no palco e os participantes em pânico corressem para se proteger.

"Nunca vivenciei algo tão repentino", disse Álvarez Máynez aos repórteres, referindo-se à rapidez com que o vento aumentou antes de o palco desabar.

Álvarez Máynez, que retornou ao local do acidente após ser liberado em um hospital local, disse que estava suspendendo as atividades de campanha e que espera que as autoridades investiguem o ocorrido, solicitando transparência no processo.

A coordenadora da campanha de Álvarez Máynez, Laura Ballesteros, foi hospitalizada com um pé quebrado, de acordo com o partido, e a candidata a prefeita de San Pedro Garza Garcia, Lorenia Canavati, escreveu nas mídias sociais que estava coordenando com as autoridades o apoio aos afetados e suas famílias.