Envio dos primeiros policiais quenianos ao Haiti é adiado, segundo fontes

O Quênia se ofereceu como voluntário para liderar a missão em julho passado, mas enfrentou repetidos atrasos no envio devido a litígios movidos por oponentes do plano do governo e a uma onda de violência em março que levou o primeiro-ministro haitiano a renunciar.

A missão, que contará com até 2.500 pessoas, tem o objetivo de combater as gangues que controlam a maior parte de Porto Príncipe e que realizaram assassinatos, sequestros e violência sexual generalizados.

O Quênia comprometeu-se a enviar 1.000 policiais para a missão aprovada pela ONU, a maioria dos quais está sendo financiada pelos Estados Unidos.

O porta-voz do governo do Quênia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.