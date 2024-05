Governo de Portugal aprova redução de impostos para impedir que jovens emigrem

A medida precisa ser aprovada pelo Parlamento, onde a coalizão governista de centro-direita, que chegou ao poder após as eleições gerais de 10 de março, não tem maioria absoluta, mas a maioria dos partidos de oposição vem pedindo esses cortes de impostos, o que deve facilitar sua aprovação.

"Estamos dando mais esperança aos jovens portugueses para que se estabeleçam em Portugal. Precisamos deles aqui... é possível reverter a tendência (da emigração) que infelizmente se agravou nos últimos anos", disse Montenegro em uma coletiva de imprensa.

Montenegro disse que esse corte de impostos custará aos cofres públicos cerca de 1 bilhão de euros por ano.

De acordo com o Observatório da Emigração, cerca de 850.000 jovens, ou 30% das pessoas com idade entre 15 e 39 anos, deixaram o país -- um dos mais pobres da Europa Ocidental -- em algum momento e estão atualmente vivendo no exterior, devido às más condições de trabalho e aos baixos salários.

O governo também oferecerá aos jovens uma garantia pública, que pode cobrir até 15% dos empréstimos habitacionais de até 450.000 euros, já que muitos não têm poupança suficiente para fazer o pagamento inicial exigido pelos bancos, e os isentará dos impostos municipais sobre transações.

O governo havia anunciado anteriormente cortes no imposto de renda para a classe média no valor de 1,5 bilhão de euros em comparação com os níveis de 2023.