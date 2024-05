ONU retoma transporte de ajuda por píer construído pelos EUA em Gaza

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - As Nações Unidas retomaram o transporte de ajuda humanitária que chega a um píer construído pelos Estados Unidos na costa da Faixa de Gaza, após uma interrupção de dois dias devido a interceptações de caminhões de ajuda por palestinos necessitados.

As entregas de ajuda começaram a chegar ao píer construído pelos EUA na sexta-feira, enquanto cresce a pressão sobre Israel para que permita a entrada de mais suprimentos no enclave sitiado, onde combate militantes palestinos do Hamas e onde a fome está à espreita.