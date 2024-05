Presidente do BNDES diz que governo pode avançar na proteção do setor siderúrgico brasileiro

RIO DE JANEIRO (Reuters) -O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta quinta-feira que o governo não descarta novas medidas para proteger o setor siderúrgico brasileiro, acrescentando que há claramente uma política de "dumping" no cenário comercial global.

"Se necessário, podemos avançar na proteção do setor siderúrgico brasileiro", disse Mercadante em evento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que contava com a participação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, por vídeo.

No mês passado, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior do Brasil (Gecex) decidiu elevar para 25% o imposto de importação de 11 produtos de aço e estabelecer cotas de volume de importação para esses produtos, após meses em que a indústria siderúrgica cobrava medidas de proteção comercial.