Taxação de bilionários deve angariar mais apoio, inclusive dos EUA, diz economista que leva proposta ao G20

Segundo Zucman, os achados até aqui mostram que apenas elevar a progressividade do imposto de renda não é suficiente para atingir esse estrato, que reporta relativa baixa renda em relação à sua riqueza. Para fins de taxação, essa riqueza poderia ser medida com base na participação societária em empresas listadas em bolsas ou, em caso de negócios fechados, olhando para empresas similares no mercado acionário, defendeu.

Zucman também saudou o caráter meritocrático da taxação sobre heranças, mas afirmou que apenas trabalhar nesse front não é suficiente, já que essa taxação “chega tarde demais, uma vez na vida.”

EXPECTATIVA POR DECLARAÇÃO

Além do Brasil, França, Espanha, Colômbia, União Africana e Bélgica já expressaram apoio direto à proposta, bem como a África do Sul, que assumirá no ano que vem a presidência rotativa do G20, disse Zucman. Em tese, isso ajuda a sustentar um apoio contínuo à proposta que, o economista admitiu, ainda deverá levar anos para se tornar realidade, mas que é viável dentro do que chamou de “novo padrão internacional para uma globalização mais justa”, tal qual está se provando a implementação de uma tributação mínima global sobre o lucro de multinacionais.

Zucman também disse estar otimista com o progresso das conversas até aqui, considerando que a ideia foi apresentada pelo Brasil há apenas três meses no G20, e que espera uma demonstração concreta de apoio vinda do grupo após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter dito que buscaria esse objetivo para julho.

“A esperança é que vários países, tantos países quanto possível, tenham uma declaração sobre tributação, e tenho esperança de que possamos ter uma declaração como essa”, disse.