Vice-chefe do Estado-Maior do Exército russo é preso em meio a investigação de corrupção militar

Desde então, o tenente-general Yuri Kuznetsov, chefe de pessoal do Ministério da Defesa, e o major-general Ivan Popov, ex-comandante do 58º Exército da Rússia, também foram presos.

Não se soube imediatamente como Shamarin se declarou. Sua casa teria sido revistada em conexão com a investigação e ele foi colocado em prisão preventiva por dois meses.

Shamarin está encarregado desde 2020 de supervisionar o Corpo de Sinais do Exército, que é responsável pelas comunicações militares, incluindo a garantia de sinais confidenciais de comando no campo de batalha.

As prisões são o maior escândalo a atingir o Exército russo nos últimos anos e ocorrem em um momento em que ele recuperou a iniciativa no campo de batalha na Ucrânia e tem um novo ministro da Defesa, o economista Andrei Belousov.

A nomeação de Belousov, que não tem experiência no Exército, foi amplamente vista, entre outras coisas, como uma medida para eliminar o desperdício e a corrupção nos gastos com a defesa. Sergei Shoigu, o ministro anterior, foi transferido para se tornar secretário do Conselho de Segurança da Rússia.