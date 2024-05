Estado mexicano promete indenização após morte de 9 pessoas em queda de palco durante comício

(Reuters) - O Estado de Nuevo Leon, no norte do México, indenizará vítimas do desabamento de um palco que matou nove pessoas e feriu outras em um evento de campanha eleitoral na quarta-feira, informou o governador.

Samuel Garcia disse na rede social que 144 pacientes receberam alta e 36 permaneciam hospitalizados. O governo estadual planeja indenizar os parentes dos mortos, oito adultos e uma criança, com 400.000 pesos (23.900 dólares).

As vítimas hospitalizadas receberão 100.000 pesos cada "até sua recuperação ou alta", segundo Garcia. Ele não entrou em detalhes.