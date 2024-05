EUA e Egito concordam em permitir entrada de ajuda em Gaza por base de Kerem Shalom

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou nesta sexta-feira o comprometimento do Egito em permitir que a ajuda humanitária fornecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) ingresse na Faixa de Gaza por meio de uma base temporária no posto fronteiriço de Kerem Shalom, informou a Casa Branca. Biden também disse ao presidente egípcio, Abdel Fattah Al-Sisi, em ligação, que apoia os esforços para reabrir a fronteira de Rafah sob termos aceitáveis por Egito e Israel. Ele afirmou ainda que os EUA enviarão uma equipe sênior ao Cairo na próxima semana para negociações, de acordo com comunicado da Casa Branca. “O presidente Biden saudou o compromisso do presidente Al-Sisi de permitir o fluxo de ajuda humanitária da ONU no Egito, por meio do posto fronteiriço de Kerem Shalom, em caráter provisório, para a distribuição futura pela Faixa de Gaza. Isso ajudará a salvar vidas”, acrescentou. Sisi concordou em enviar a ajuda temporária até que mecanismos legais sejam erguidos para reabrir a fronteira de Rafah pelo lado palestino, afirmou a Presidência egípcia. Parte dos suprimentos alimentares que aguardam para entrar na Faixa de Gaza a partir do Egito começaram a apodrecer, já que a fronteira de Rafah permanece fechada pela terceira semana para a entrega de auxílio humanitário. Pessoas dentro do enclave palestino enfrentam uma piora do problema da fome. Rafah era o principal ponto de entrada de ajuda humanitária e suprimeiros comerciais no território, antes de Israel intensificar sua ofensiva no lado palestino da fronteira, em 6 de maio, e tomar controle do posto. (Reportagem de Doina Chiacu)