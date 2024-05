Polícia da UCLA faz primeira prisão em ataque de multidão a acampamento pró-palestino

O homem, que a polícia disse não ter nenhuma afiliação com a UCLA, foi relatado pela mídia local como sendo um estudante da Beverly Hills High School.

A prisão foi a primeira efetuada pela polícia na investigação da violência que se desencadeou no campus entre ativistas pró-palestinos, que ocupavam um acampamento para protestar contra a guerra de Israel em Gaza, e um grupo que os atacou na noite de 30 de abril.

Mascarados, agressores descritos pelos funcionários da universidade e pela polícia como "instigadores", invadiram o local do protesto com porretes e bastões, provocando um tumulto em que os dois lados trocaram golpes e se encharcaram com spray de pimenta. Os integrantes do acampamento também afirmam que foram disparados fogos de artifício contra eles.

As autoridades universitárias e a polícia foram duramente criticadas pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, e outros, pela forma como reagiram ao confronto, que continuou por pelo menos três horas na madrugada de 1º de maio, antes que a polícia entrasse no local e restabelecesse a ordem.

(Reportagem de Steve Gorman, em Los Angeles, e Andrew Hay, em Taos, Novo México)