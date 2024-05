Reino Unido diz que ordem de tribunal da ONU a Israel fortalecerá o Hamas

LONDRES (Reuters) - O governo britânico criticou o Tribunal Internacional de Justiça (ICJ, na sigla em inglês) por ordenar que Israel suspenda imediatamente o ataque militar à cidade de Rafah, no sul de Gaza, dizendo que a decisão fortalece o grupo islâmico palestino Hamas.

O tribunal é o órgão máximo da ONU para ouvir disputas entre estados e tomou a decisão de emergência na sexta-feira no caso da África do Sul, que acusa Israel de genocídio.

"A razão pela qual não há uma pausa nos combates é porque o Hamas recusou um acordo muito generoso feito por Israel acerca dos reféns. A intervenção destes tribunais -- incluindo o ICJ - fortalecerá a visão do Hamas de que pode manter os reféns e permanecer em Gaza", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido na noite de sexta-feira. "E se isso acontecer não haverá nem paz nem uma solução de dois Estados."