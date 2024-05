Aeronave que sofreu grave incidente de turbulência retorna a Cingapura

A companhia aérea disse que a aeronave Boeing 777-300ER voou de volta para Cingapura no domingo, acrescentando que estava cooperando totalmente com as autoridades competentes na investigação do incidente.

Cinquenta e duas pessoas que estavam a bordo permanecem em Bangkok, incluindo 40 passageiros e um tripulante que recebem tratamento no hospital, disse a companhia.

Cinco dos feridos estão internados na terapia intensiva -- três australianos, um britânico e um neozelandês, disse o Hospital Samitivej Srinakarin em Bangkok no domingo.

