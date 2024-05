Atrás nas pesquisas, conservadores propõem serviço nacional aos 18 anos no Reino Unido

O anúncio seguiu-se aos comentários do líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, no sábado, de que ele era a favor de permitir o voto de jovens de 16 e 17 anos.

Os conservadores de Sunak estão atrás dos trabalhistas por uma ampla margem nas pesquisas de opinião, que mostraram poucas mudanças na sorte do primeiro-ministro desde sua surpreendente convocação eleitoral na última quarta-feira.

"A Grã-Bretanha enfrenta hoje um futuro que é mais perigoso e mais dividido. Não há dúvida de que os nossos valores democráticos estão sob ameaça. É por isso que introduziremos um novo modelo ousado de serviço nacional para jovens de 18 anos", disse Sunak em uma declaração.

O Partido Conservador disse que a proposta seria financiada pela repressão à evasão fiscal e pelo desvio de dinheiro do Fundo de Prosperidade Partilhada do Reino Unido, que existia para reduzir a desigualdade econômica regional.

Os políticos trabalhistas ridicularizaram o anúncio. “O serviço nacional que precisamos dos nossos jovens é votar pela mudança no dia 4 de julho”, disse Andy Burnham, prefeito da Grande Manchester.