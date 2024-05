China trata de segurança e negócios com Coreia do Sul, aliada de EUA e Japão

Por Hyonhee Shin e Katya Golubkova e Eduardo Baptista

SEUL/TÓQUIO/PEQUIM (Reuters) - O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, concordou neste domingo com o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, em lançar um diálogo diplomático e de segurança, retomando ainda as negociações de livre comércio. Li também discutiu tensões em torno de Taiwan com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

Os líderes realizaram reuniões bilaterais em Seul, um dia antes da primeira cúpula dos três vizinhos asiáticos em mais de quatro anos.