EUA devem suspender proibição de venda de armas à Arábia Saudita, diz jornal

(Reuters) - Os Estados Unidos devem suspender a proibição da venda de armas ofensivas à Arábia Saudita, potencialmente nas próximas semanas, informou o Financial Times neste domingo.

Washington já sinalizou à Arábia Saudita que estava preparada para suspender a proibição, informou o jornal, citando uma pessoa familiarizada com o assunto.

Pouco depois de assumir o cargo em 2021, Biden adotou uma postura mais dura em relação à campanha da Arábia Saudita contra os Houthis alinhados com o Irã no Iêmen e em relação ao histórico de direitos humanos de Riade, em particular o assassinato em 2018 do adversário político e jornalista do Washington Post, Jamal Khashoggi.