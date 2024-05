Hamas dispara mísseis contra Tel Aviv pela primeira vez em 4 meses

Vários projéteis foram interceptados. Não houve relatos de vítimas.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reuniu seu gabinete de guerra ainda neste domingo para discutir a continuação das operações em Rafah. Israel argumenta que a decisão do tribunal da ONU permite espaço para alguma ação militar no país.

Em comunicado no seu canal Telegram, as Brigadas al-Qassam do Hamas afirmaram que os foguetes foram lançados em resposta aos “massacres sionistas contra civis”. Rafah está localizada a cerca de 100 km (60 milhas) ao sul de Tel Aviv.

(Reportagem adicional de James Mackenzie e Dan Williams em Jerusalém e Yusri Mohamed; texto de Nidal al-Mughrabi e Tom Perry)