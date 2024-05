Senador democrata cita limitação de Biden para reforçar segurança na fronteira

Por Ted Hesson

(Reuters) - O presidente dos EUA, Joe Biden, tem “capacidade limitada” para reforçar a segurança na fronteira com o México através de ação executiva, disse um importante legislador democrata neste domingo, argumentando que a questão deveria ser tratada com legislação no Congresso.

O senador norte-americano Chris Murphy, o principal democrata que negociou um projeto de lei bipartidário de segurança fronteiriça apresentado este ano, disse no programa "Face the Nation" da CBS News que os tribunais dos EUA provavelmente anulariam a ação abrangente de Biden.