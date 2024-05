Cidade de Luhansk, sob controle russo, sofre novo ataque, diz autoridade russa

(Reuters) - A cidade de Luhansk, controlada pela Rússia, no leste da Ucrânia, sofreu um segundo ataque noturno, disse uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores da Rússia na manhã da terça-feira (horário local).

Rodion Miroshnik, embaixador especial do ministério, disse que os moradores da cidade ouviram duas explosões.

"Não se pode descartar que a repetição do ataque tenha ocorrido no local onde as equipes de resgate estão lidando com as consequências do ataque anterior com mísseis", escreveu Miroshnik no Telegram.