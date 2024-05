ANÁLISE-Corte Interamericana analisa processo climático em meio a aumento de ações sobre tema

CRIAÇÃO DE PRECEDENTES

Embora as opiniões dos tribunais multilaterais se apliquem somente aos Estados sob sua jurisdição, todos eles estão lidando com a mesma questão central: os governos são obrigados a proteger as pessoas das mudanças climáticas? E, em caso afirmativo, até que ponto?

Essa pergunta está levando os tribunais a um território desconhecido, pois há poucos precedentes legais sobre mudança climática. Ao deliberar, os juízes dos tribunais têm analisado a ciência climática, realizado audiências e vasculhado um emaranhado de leis, tratados e procedimentos da ONU.

Esse processo fez com que o caso perante a Corte Interamericana seja o maior até hoje -- com mais de 600 participantes em audiências realizadas no Brasil e em Barbados, além de 262 submissões escritas ao tribunal de grupos indígenas, sociedade civil, cientistas e uma empresa.

Essa inclusão ajuda a dar ao tribunal sua reputação entre os mais progressistas do mundo, disseram advogados.

Em comparação, a Corte Internacional de Justiça restringiu as submissões em seu caso a principalmente países e autoridades como a Organização Mundial da Saúde.