Le Pen e Meloni deveriam trabalhar juntas após eleição europeia, diz Viktor Orbán

Fontes disseram à Reuters que as chances de um bloco único e musculoso de extrema-direita na Europa são pequenas, citando diferenças entre as líderes, Meloni e Le Pen, em questões como qual posição tomar na guerra na Ucrânia e relações com a Rússia.

Questionado se seu partido Fidesz ainda planejava se juntar ao bloco ECR, de Meloni, após a eleição, Orbán disse: "Sim, isso ainda está na agenda".

Orbán afirmou na entrevista, no entanto, que "tudo pode ser reescrito", agora que o campo rival ID, de Le Pen, expulsou o partido de extrema direita alemão AfD, que ele considerava o principal obstáculo para a cooperação entre as duas facções.

(Reportagem de Tassilo Hummel)