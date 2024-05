China poderia organizar conferência de paz entre Rússia e Ucrânia, diz Lavrov à RIA

(Reuters) - A China poderia organizar uma conferência de paz da qual a Rússia e a Ucrânia participariam, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, segundo a agência de notícias RIA nesta quinta-feira.

Lavrov disse que tal medida seria uma continuação dos esforços de Pequim para resolver a crise ucraniana.

"Compartilhamos a posição (da China) de que as causas fundamentais do conflito precisam ser abordadas em primeiro lugar e os interesses legais de todas as partes precisam ser protegidos, com acordos subsequentes baseados no princípio da segurança igual e indivisível", disse Lavrov em uma entrevista à agência.