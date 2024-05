França pode anunciar o envio de treinadores militares para a Ucrânia em breve, segundo diplomatas

A França enviaria inicialmente um número limitado de funcionários para avaliar as modalidades de uma missão antes de enviar várias centenas de instrutores, disseram dois dos diplomatas.

O treinamento se concentraria na remoção de minas, mantendo o equipamento operacional e o conhecimento técnico dos aviões de guerra a serem fornecidos pelo Ocidente, disseram eles. Paris também financiaria, armaria e treinaria uma brigada motorizada ucraniana.

"Os acordos estão muito avançados e podemos esperar algo na próxima semana", disse uma das fontes.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy deve chegar à França em 6 de junho, no 80º aniversário do Dia D, quando os soldados aliados desembarcaram na Normandia para expulsar as forças alemãs nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele irá conversar com o presidente francês Emmanuel Macron em Paris no dia seguinte.

O principal comandante da Ucrânia disse na segunda-feira que assinou uma documentação que permite que os instrutores militares franceses visitem os centros de treinamento ucranianos em breve.