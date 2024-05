Israel reabre venda de alimentos a Gaza após ataque a Rafah sufocar a ajuda

Há meses, os trabalhadores humanitários vêm pedindo a Israel que permita a entrada de mais entregas comerciais em Gaza para que os alimentos frescos possam complementar a ajuda internacional, que contém principalmente produtos não perecíveis, como farinha e alimentos enlatados.

No entanto, a reabertura não é uma panaceia.

O fluxo de entregas, realizado por meio da passagem de fronteira Kerem Shalom, entre o sul de Gaza e Israel, tem sido irregular, de acordo com autoridades palestinas que disseram que entre 20 e 150 caminhões - cada um transportando até 20 toneladas de alimentos - entraram por dia, dependendo de quantos Israel permite.

Isso é bem menos do que os 600 caminhões diários que a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional diz serem necessários para lidar com a ameaça de fome, mesmo somando os cerca de 4.200 caminhões de ajuda alimentar - cerca de 190 por dia - que as autoridades israelenses dizem ter entrado em Gaza desde o início do ataque a Rafah em 7 de maio.

Antes do início da guerra, em 7 de outubro, quando o grupo palestino Hamas atacou o sul de Israel, uma média de 500 caminhões de ajuda e comerciais entravam em Gaza todos os dias, transportando todos os produtos necessários no enclave, desde alimentos e suprimentos médicos até equipamentos agrícolas, de acordo com dados da ONU.