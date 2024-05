Aliados estrangeiros de Trump criticam condenação, outros mantêm cautela

Farage, um dos principais ativistas do Brexit no Reino Unido que já fez campanha com Trump, afirmou no X: "Esse veredicto é uma vergonha. Trump agora terá uma grande vitória".

Durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, Trump entrou repetidamente em conflito com aliados tradicionais, na Europa e fora dela, sobre comércio, gastos com defesa e muitas outras políticas. O relacionamento era muitas vezes incômodo, com antigos aliados sem saber como lidar com Trump.

Se ganhar outro mandato, Trump provavelmente instalaria leais em posições-chave, o que lhe daria mais liberdade para implementar políticas isolacionistas e fazer valer suas prioridades de política externa, disseram atuais e antigos assessores e diplomatas.

O próprio Trump ofereceu poucas pistas sobre o tipo de política externa que adotaria na próxima vez, além de afirmações amplas como o fim da guerra na Ucrânia em 24 horas ou o fato de dizer que não gostaria de proteger os membros da Otan de um futuro ataque da Rússia se as contribuições desses países para a aliança de defesa estivessem atrasadas - o que preocupou aliados tradicionais.

Possivelmente com esse pano de fundo em mente e com a sentença e um provável recurso de Trump ainda por vir, muitos na Europa e em outros lugares simplesmente não reagiram publicamente depois que o júri de Nova York o considerou culpado de falsificar registros de negócios para encobrir um pagamento de suborno a uma estrela pornô.

RELACIONAMENTO ESPECIAL