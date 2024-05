ANÁLISE-Prisão é rara para condenação como a de Trump, mas não sem precedentes

Os promotores afirmam que o pagamento do "suborno" fazia parte de um esquema mais amplo que violava as leis fiscais e de financiamento de campanha para pagar pessoas com informações potencialmente negativas sobre Trump.

Trump se declarou inocente das 34 acusações. Ele nega ter tido relações sexuais com Daniels e quase certamente recorrerá da condenação.

A pena máxima para falsificação de registros comerciais é de até 4 anos de prisão.

Seis especialistas jurídicos, incluindo advogados de defesa e ex-promotores, disseram à Reuters que é raro que pessoas sem histórico criminal -- como Trump -- que são acusadas apenas de falsificação de registros comerciais sejam condenadas à prisão em Nova York, sendo mais comuns punições como multas.

Mas eles disseram que tal sentença não seria impossível, e advertiram que era muito cedo para prever a punição que Trump pode enfrentar.

Ao decidir a sentença, Merchan poderá pesar a gravidade subjacente das acusações devido a seus vínculos com a eleição de 2016, bem como a decisão de Trump de ir a julgamento em vez de aceitar a responsabilidade ao se declarar culpado.