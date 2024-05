Eleição nos EUA mergulha em território desconhecido enquanto Trump aguarda sentença

Pesquisas de opinião nacionais mostram que Trump trava uma disputa acirrada com Biden. Um em cada quatro entrevistados republicanos em uma pesquisa Reuters/Ipsos de abril disse que não votaria nele se ele fosse condenado por um crime por um júri.

Alguns estrategistas expressaram ceticismo quanto à possibilidade de os republicanos virarem as costas a Trump após seus implacáveis ​​ataques verbais contra as acusações.

“Só há uma maneira de manter Donald Trump fora do Salão Oval: nas urnas. Doe para a nossa campanha hoje”, disse Biden nas redes sociais após o veredito.

Alguns dos principais doadores republicanos disseram que continuariam a doar para a campanha de Trump, apesar da condenação.

TESTEMUNHO EXPLÍCITO

O júri considerou Trump culpado de falsificar documentos comerciais após um julgamento que contou com testemunho explícito de Daniels sobre um encontro sexual que ela diz ter tido com Trump em 2006, quando ele era casado com sua atual esposa, Melania. Trump nega ter feito sexo com Daniels.