FDA, dos EUA, aprova vacina contra o RSV da Moderna, seu segundo produto comercializado

A empresa havia dito anteriormente que sua vacina poderia ser usada para tratar a doença respiratória aguda associada ao RSV, assim como a doença do trato respiratório inferior, e suas ações caíram mais de 4%.

O RSV, que produz sintomas semelhantes aos de um resfriado mas pode ser fatal para crianças pequenas e adultos mais velhos, causa cerca de 14.000 mortes por ano em adultos com 65 anos ou mais.

A empresa sediada em Cambridge, Massachusetts, tem apostado em vacinas experimentais para compensar a demanda muito menor por sua vacina Spikevax Covid-19, seu único produto comercializado.

A vacina contra o RSV da Moderna é a primeira baseada em RNA mensageiro (mRNA) não direcionada à Covid-19 a ser aprovada nos Estados Unidos. Ela será vendida com o nome comercial de mRESVIA.

A empresa disse que as vacinas de mRNA, que ensinam o corpo a produzir proteínas específicas que o sistema imunológico pode reconhecer e atacar, têm o potencial de tratar várias doenças e ser mais eficazes do que as vacinas convencionais.

"A aprovação de nosso segundo produto pela FDA, a mRESVIA, baseia-se na força e na versatilidade de nossa plataforma de mRNA", disse o CEO da Moderna, Stephane Bancel, em comunicado.