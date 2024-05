Ucrânia assina acordo de segurança com Suécia em busca de apoio ocidental

Por Simon Johnson e Anastasiia Malenko

ESTOCOLMO/KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, assinou um acordo de segurança bilateral com a Suécia na sexta-feira, um dos três planejados com os países nórdicos, enquanto busca mais apoio militar do Ocidente na guerra contra a Rússia.

O anúncio ocorre no momento em que as nações ocidentais discutem se devem permitir que a Ucrânia use armas ocidentais para atacar alvos militares dentro da Rússia que estão apoiando uma ofensiva contra a cidade ucraniana de Kharkiv, no nordeste do país.