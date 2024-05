Veredicto de culpa de Trump impulsiona doadores republicanos, que prometem milhões

Após a condenação de quinta-feira, Tapia disse à Reuters que o grupo pretendia doar mais de 1 milhão de dólares para o grupo de gastos pró-Trump MAGA Inc nas próximas semanas.

"Vamos nos dedicar totalmente a ele", declarou Tapia. Ele enviou à Reuters uma foto de uma bandeira norte-americana hasteada de cabeça para baixo do lado de fora de sua casa em Paradise Valley, Arizona, para protestar contra o veredicto.

Um investidor em tecnologia do Vale do Silício, Shaun Maguire, publicou no site de mídia social X após o veredicto que havia doado 300.000 dólares para apoiar Trump.

"Acredito que nosso sistema de justiça está sendo usado como arma contra ele", disse Maguire, que se descreveu como um ex-apoiador de Hillary Clinton que passou a apoiar Trump em 2021 após a caótica retirada do governo Biden do Afeganistão. Maguire afirmou à Reuters que não havia doado anteriormente para Trump.

As entrevistas à Reuters e uma série de outras opiniões mostram a profundidade do apoio dos doadores a Trump, apesar dos seus problemas jurídicos, sugerindo que ele manterá um poder de fogo financeiro significativo contra Biden, incluindo de Wall Street e dos setores petrolífero e de tecnologia.