Trump ataca Kamala sobre imigração em seu primeiro comício desde que Biden desistiu da candidatura

Por James Oliphant e Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta quarta-feira sua nova rival democrata, Kamala Harris, como a "força motriz ultraprogressista" que deveria ser responsabilizada pelas políticas de imigração do governo Biden.

"Como czar da fronteira, Kamala abriu nossas fronteiras, o que permitiu que 20 milhões de estrangeiros ilegais invadissem nosso país vindos de todas as partes do mundo", disse Trump em um comício na Carolina do Norte, seu primeiro desde que o presidente norte-americano, Joe Biden, saiu da disputa no fim de semana.