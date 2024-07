Na Venezuela, ex-socialistas desiludidos agora apoiam a oposição

Maduro, que está buscando um terceiro mandato, tem se mostrado confiante quanto à conquista de uma vitória contra o que ele chama de "extrema-direita".

A oposição -- que boicotou a eleição de 2018, alegando que a votação não seria justa -- disse que as decisões das autoridades eleitorais foram tomadas com a intenção de confundir os eleitores e reprimir o apoio da oposição.

Mas a campanha do desafiante Edmundo González marca a primeira vez desde 1999, quando o falecido presidente Hugo Chávez assumiu o poder, que um movimento político além do Partido Socialista teve um impulso real e uma possível vantagem.

Parte do entusiasmo por González, um ex-diplomata de 74 anos, vem de antigos "chavistas" que antes compareciam em massa para apoiar o partido de Maduro e de seu mentor Chávez, de acordo com entrevistas realizadas pela Reuters em comícios da oposição em cidades de todo o país.

Anos de crise econômica e o êxodo de mais de 7,7 milhões de pessoas cobraram seu preço, disseram.

"Eu gostava do chavismo, do que eles propunham, que a riqueza deveria ser compartilhada, que as oportunidades de progredir deveriam ser dadas a muitos, que os mais vulneráveis teriam uma chance", disse Edgar González, de 39 anos, ao participar de um comício da oposição em Valência, capital do Estado de Carabobo, na região central do país.