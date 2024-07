Zelenskiy e o Ocidente afirmam que é necessário suspender as regras políticas normais em tempos de guerra e que o Kremlin, dado o sistema político russo rigidamente controlado, não está em posição de criticar.

Quando perguntado nesta quinta-feira se a Rússia estaria pronta para manter conversações com a Ucrânia enquanto Zelenskiy estivesse no poder, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres:

"A Rússia geralmente está aberta a um processo de negociação. Mas primeiro temos que entender o quanto o lado ucraniano está pronto para isso e o quanto o lado ucraniano tem permissão para isso por parte de seus manipuladores."

Moscou descreve Zelenskiy como um fantoche dos Estados Unidos, uma caracterização que ele rejeita.

"Porque até agora você vê declarações muito diferentes sendo feitas, e isso ainda não está muito claro. Além disso, além do problema com a legitimidade de Zelenskiy, há também um problema com a proibição legal (ucraniana) de ter quaisquer contatos e negociações com o lado russo. Portanto, ainda há muito a ser esclarecido e esclarecimentos a serem ouvidos", afirmou Peskov.

Pressionado durante uma teleconferência se o Kremlin poderia considerar a possibilidade de negociar com Zelenskiy ou se descartava categoricamente essa possibilidade, Peskov disse: